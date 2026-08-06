BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|Langfristige Anlage
|
06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BOK Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 06.08.2016 wurden BOK Financial-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die BOK Financial-Aktie 67,08 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hat, hat nun 1,491 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 215,46 USD, da sich der Wert eines BOK Financial-Papiers am 05.08.2026 auf 144,53 USD belief. Mit einer Performance von +115,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
BOK Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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