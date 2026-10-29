NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BOK Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BOK Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die BOK Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 70,42 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,420 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2026 184,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 130,05 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 84,68 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von BOK Financial betrug jüngst 7,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at