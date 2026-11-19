BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|Langfristige Performance
|
19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BOK Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 19.11.2021 wurde das BOK Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BOK Financial-Aktie bei 105,99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,943 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 120,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 128,17 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 20,93 Prozent gleich.
Alle BOK Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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