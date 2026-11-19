Bei einem frühen BOK Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 19.11.2021 wurde das BOK Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BOK Financial-Aktie bei 105,99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,943 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 120,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 128,17 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 20,93 Prozent gleich.

Alle BOK Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at