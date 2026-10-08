BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|BOK Financial-Performance im Blick
|
08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in BOK Financial von vor einem Jahr abgeworfen
BOK Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 115,53 USD. Bei einem BOK Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,866 BOK Financial-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (125,40 USD), wäre das Investment nun 108,54 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 108,54 USD entspricht einer Performance von +8,54 Prozent.
Zuletzt ergab sich für BOK Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 7,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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