BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|Lukrative BOK Financial-Anlage?
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22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BOK Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BOK Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 101,81 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 98,222 BOK Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 126,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 415,28 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,15 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von BOK Financial bezifferte sich zuletzt auf 7,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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