NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BOK Financial von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BOK Financial gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BOK Financial-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 81,19 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die BOK Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,232 BOK Financial-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.06.2026 auf 137,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 168,76 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +68,76 Prozent.

Der BOK Financial-Wert an der Börse wurde auf 8,22 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at