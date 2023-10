NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in BOK Financial bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in BOK Financial gewesen.

Am 12.10.2022 wurde das BOK Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der BOK Financial-Anteile betrug an diesem Tag 92,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,078 BOK Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.10.2023 84,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,12 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 15,76 Prozent.

Jüngst verzeichnete BOK Financial eine Marktkapitalisierung von 5,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at