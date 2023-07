NASDAQ Composite Index-Wert BSquare-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BSquare verloren

Wer vor Jahren in BSquare eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 27.07.2018 wurden BSquare-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,33 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die BSquare-Aktie investiert hat, hat nun 430,108 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 524,73 USD, da sich der Wert eines BSquare-Papiers am 26.07.2023 auf 1,22 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 47,53 Prozent vermindert.

Alle BSquare-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at