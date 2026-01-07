Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
|Lohnende Capital City Bank Group-Anlage?
|
07.01.2026 16:04:58
NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Capital City Bank Group-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Capital City Bank Group-Papier an diesem Tag 15,22 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 65,703 Capital City Bank Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 42,67 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 803,55 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +180,35 Prozent.
Capital City Bank Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 730,63 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!