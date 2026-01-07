NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Capital City Bank Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Capital City Bank Group-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Capital City Bank Group-Papier an diesem Tag 15,22 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 65,703 Capital City Bank Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 42,67 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 803,55 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +180,35 Prozent.

Capital City Bank Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 730,63 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at