NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Capital City Bank Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Capital City Bank Group-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 29,31 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,118 Capital City Bank Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 567,72 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Papiers am 12.05.2026 auf 45,95 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 56,77 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Capital City Bank Group eine Marktkapitalisierung von 788,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at