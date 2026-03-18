Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
|Capital City Bank Group-Performance
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18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 18.03.2023 wurden Capital City Bank Group-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 30,27 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 330,360 Capital City Bank Group-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 17.03.2026 auf 42,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 918,07 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,18 Prozent zugenommen.
Am Markt war Capital City Bank Group jüngst 722,00 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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