Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
|Rentables Capital City Bank Group-Investment?
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Capital City Bank Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27,69 USD. Bei einem Capital City Bank Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 361,141 Capital City Bank Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 51,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 519,32 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 85,19 Prozent erhöht.
Capital City Bank Group war somit zuletzt am Markt 889,79 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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