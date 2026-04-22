NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Capital City Bank Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,32 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39,494 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 46,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 826,22 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 826,22 USD, was einer positiven Performance von 82,62 Prozent entspricht.

Capital City Bank Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 803,83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at