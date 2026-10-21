Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
|Profitables Capital City Bank Group-Investment?
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21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Capital City Bank Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Capital City Bank Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,489 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 49,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,00 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 23,00 Prozent.
Der Börsenwert von Capital City Bank Group belief sich jüngst auf 832,89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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