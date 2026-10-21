NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Capital City Bank Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Capital City Bank Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Capital City Bank Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,489 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 49,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,00 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 23,00 Prozent.

Der Börsenwert von Capital City Bank Group belief sich jüngst auf 832,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at