NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Capital City Bank Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Capital City Bank Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Capital City Bank Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Capital City Bank Group-Anteile an diesem Tag bei 15,10 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 662,252 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 31 900,66 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Anteils am 13.10.2026 auf 48,17 USD belief. Damit wäre die Investition 219,01 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Capital City Bank Group belief sich zuletzt auf 821,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at