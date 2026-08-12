Capital City Bank Group Aktie

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WKN: 923192 / ISIN: US1396741050

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Capital City Bank Group-Investition 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Capital City Bank Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Capital City Bank Group-Aktien gewesen.

Capital City Bank Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Capital City Bank Group-Anteile betrug an diesem Tag 23,65 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 422,833 Capital City Bank Group-Papiere. Die gehaltenen Capital City Bank Group-Papiere wären am 11.08.2026 21 945,03 USD wert, da der Schlussstand 51,90 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 119,45 Prozent angezogen.

Der Capital City Bank Group-Wert an der Börse wurde auf 882,56 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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