NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Capital City Bank Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Capital City Bank Group-Aktie Anlegern gebracht.

Das Capital City Bank Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 283,527 Capital City Bank Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (43,52 USD), wäre das Investment nun 12 339,10 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 23,39 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Capital City Bank Group belief sich zuletzt auf 732,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at