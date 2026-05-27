NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Capital City Bank Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Capital City Bank Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,45 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,472 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.05.2026 300,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,45 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 200,65 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Capital City Bank Group eine Börsenbewertung in Höhe von 793,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at