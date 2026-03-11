NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Capital City Bank Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Capital City Bank Group-Aktie bei 35,78 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hat, hat nun 27,949 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Capital City Bank Group-Papiers auf 42,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 183,20 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +18,32 Prozent.

Am Markt war Capital City Bank Group jüngst 724,02 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

