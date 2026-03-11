Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
|Capital City Bank Group-Investition
|
11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Capital City Bank Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Capital City Bank Group-Aktie bei 35,78 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hat, hat nun 27,949 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Capital City Bank Group-Papiers auf 42,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 183,20 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +18,32 Prozent.
Am Markt war Capital City Bank Group jüngst 724,02 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!