Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
|Performance unter der Lupe
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Capital City Bank Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Capital City Bank Group-Anteile an diesem Tag 39,46 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 25,342 Capital City Bank Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 49,97 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 266,35 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 26,63 Prozent.
Capital City Bank Group war somit zuletzt am Markt 865,70 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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