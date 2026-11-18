Das wäre der Verdienst eines frühen Capital City Bank Group-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Capital City Bank Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Capital City Bank Group-Anteile an diesem Tag 39,46 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 25,342 Capital City Bank Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 49,97 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 266,35 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 26,63 Prozent.

Capital City Bank Group war somit zuletzt am Markt 865,70 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at