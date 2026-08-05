Capital City Bank Group Aktie

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WKN: 923192 / ISIN: US1396741050

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Capital City Bank Group-Investment 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Capital City Bank Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Capital City Bank Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 31,87 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,377 Capital City Bank Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 52,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 653,28 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 653,28 USD entspricht einer Performance von +65,33 Prozent.

Capital City Bank Group war somit zuletzt am Markt 897,84 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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