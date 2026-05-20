Capital City Bank Group Aktie

Capital City Bank Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923192 / ISIN: US1396741050

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Lukrativer Capital City Bank Group-Einstieg? 20.05.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capital City Bank Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Capital City Bank Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Capital City Bank Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Capital City Bank Group-Aktie an diesem Tag bei 25,94 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Capital City Bank Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 385,505 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 729,38 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Anteils am 19.05.2026 auf 45,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77,29 Prozent vermehrt.

Capital City Bank Group wurde am Markt mit 785,64 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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