NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capital City Bank Group-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Capital City Bank Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Capital City Bank Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Capital City Bank Group-Aktie bei 43,39 USD. Bei einem Capital City Bank Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,047 Capital City Bank Group-Aktien. Die gehaltenen Capital City Bank Group-Papiere wären am 25.08.2026 1 178,84 USD wert, da der Schlussstand 51,15 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 17,88 Prozent vermehrt.

Capital City Bank Group war somit zuletzt am Markt 882,01 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at