NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capital City Bank Group von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Capital City Bank Group gewesen.

Die Capital City Bank Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,17 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 705,716 Capital City Bank Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 30 232,89 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Papiers am 03.02.2026 auf 42,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 202,33 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Capital City Bank Group belief sich zuletzt auf 724,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at