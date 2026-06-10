NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capital City Bank Group von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Capital City Bank Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Capital City Bank Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 32,29 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 309,693 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 45,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 128,21 USD wert. Damit wäre die Investition um 41,28 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Capital City Bank Group belief sich zuletzt auf 774,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at