NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capital City Bank Group von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Capital City Bank Group-Aktie gebracht.

Capital City Bank Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Capital City Bank Group-Aktie bei 27,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 35,855 Capital City Bank Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 51,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 836,50 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 83,65 Prozent.

Der Börsenwert von Capital City Bank Group belief sich zuletzt auf 877,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at