NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Capitol Federal Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Capitol Federal Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Capitol Federal Financial-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,198 Capitol Federal Financial-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 124,16 USD, da sich der Wert einer Capitol Federal Financial-Aktie am 16.06.2026 auf 8,17 USD belief. Das entspricht einem Plus von 24,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Capitol Federal Financial belief sich zuletzt auf 1,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at