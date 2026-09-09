NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Capitol Federal Financial-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Capitol Federal Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Capitol Federal Financial-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5,61 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert hat, hat nun 17,825 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156,86 USD, da sich der Wert einer Capitol Federal Financial-Aktie am 08.09.2026 auf 8,80 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,86 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Capitol Federal Financial einen Börsenwert von 1,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at