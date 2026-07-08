Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Investmentbeispiel
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08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Capitol Federal Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Capitol Federal Financial-Anteile an diesem Tag bei 6,34 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investierten, hätten nun 15,773 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 8,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,02 Prozent vermehrt.
Alle Capitol Federal Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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