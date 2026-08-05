Capitol Federal Financial Aktie

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WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

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Capitol Federal Financial-Anlage 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Capitol Federal Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Capitol Federal Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Capitol Federal Financial-Anteile bei 5,82 USD. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 171,821 Capitol Federal Financial-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Capitol Federal Financial-Aktie auf 9,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 579,04 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 57,90 Prozent vermehrt.

Capitol Federal Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,15 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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