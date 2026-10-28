Capitol Federal Financial Aktie

Capitol Federal Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

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Profitable Capitol Federal Financial-Anlage? 28.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Capitol Federal Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Capitol Federal Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Capitol Federal Financial-Anteile an diesem Tag bei 6,29 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 158,983 Capitol Federal Financial-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 1 357,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,54 USD belief. Damit wäre die Investition 35,77 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Capitol Federal Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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