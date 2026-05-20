Capitol Federal Financial Aktie

Capitol Federal Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

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Capitol Federal Financial-Investmentbeispiel 20.05.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Capitol Federal Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Capitol Federal Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 5,81 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 721,170 Capitol Federal Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 7,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 132,53 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 13 132,53 USD, was einer positiven Performance von 31,33 Prozent entspricht.

Capitol Federal Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 966,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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