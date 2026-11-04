Capitol Federal Financial Aktie

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WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

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Lukrative Capitol Federal Financial-Investition? 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Capitol Federal Financial-Investment verdienen können.

Am 04.11.2023 wurde das Capitol Federal Financial-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,53 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert hat, hat nun 1 808,318 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Capitol Federal Financial-Papiers auf 8,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 497,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,97 Prozent erhöht.

Capitol Federal Financial war somit zuletzt am Markt 1,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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