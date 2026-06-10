Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Langfristige Anlage
|
10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Capitol Federal Financial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Capitol Federal Financial-Papier an diesem Tag 5,95 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert hat, hat nun 1 680,672 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 378,15 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +33,78 Prozent.
Jüngst verzeichnete Capitol Federal Financial eine Marktkapitalisierung von 1,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!