Capitol Federal Financial Aktie

Capitol Federal Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

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Langfristige Anlage 10.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Capitol Federal Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Capitol Federal Financial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Capitol Federal Financial-Papier an diesem Tag 5,95 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert hat, hat nun 1 680,672 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 378,15 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +33,78 Prozent.

Jüngst verzeichnete Capitol Federal Financial eine Marktkapitalisierung von 1,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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