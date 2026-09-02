Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Lohnendes Capitol Federal Financial-Investment?
|
02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Capitol Federal Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,42 USD. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 557,632 Capitol Federal Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 317,76 USD, da sich der Wert einer Capitol Federal Financial-Aktie am 01.09.2026 auf 8,55 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,18 Prozent erhöht.
Capitol Federal Financial wurde am Markt mit 1,08 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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