Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Hochrechnung
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Am 21.01.2025 wurden Capitol Federal Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,483 Capitol Federal Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Capitol Federal Financial-Anteile wären am 20.01.2026 116,26 USD wert, da der Schlussstand 6,65 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,26 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Capitol Federal Financial eine Marktkapitalisierung von 881,31 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
