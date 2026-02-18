NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Capitol Federal Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Capitol Federal Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Capitol Federal Financial-Aktie betrug an diesem Tag 6,12 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investierten, hätten nun 163,399 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 7,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 264,71 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,47 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Capitol Federal Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 991,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at