Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Frühe Investition
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Capitol Federal Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Capitol Federal Financial-Aktie betrug an diesem Tag 6,12 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investierten, hätten nun 163,399 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 7,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 264,71 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,47 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Capitol Federal Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 991,17 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capitol Federal Financial Inc
Analysen zu Capitol Federal Financial Inc
Aktien in diesem Artikel
|Capitol Federal Financial Inc
|7,54
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.