NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capitol Federal Financial-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Capitol Federal Financial-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 8,65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 115,607 Capitol Federal Financial-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (6,84 USD), wäre die Investition nun 790,75 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 20,92 Prozent.

Der Börsenwert von Capitol Federal Financial belief sich jüngst auf 920,83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at