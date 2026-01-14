NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Capitol Federal Financial-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Capitol Federal Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 845,309 Capitol Federal Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.01.2026 5 562,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,58 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 44,38 Prozent.

Der Marktwert von Capitol Federal Financial betrug jüngst 877,07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at