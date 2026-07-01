Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Profitabler Capitol Federal Financial-Einstieg?
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01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Capitol Federal Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Capitol Federal Financial-Anteile an diesem Tag 13,92 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 718,391 Capitol Federal Financial-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 113,51 USD, da sich der Wert eines Capitol Federal Financial-Papiers am 30.06.2026 auf 8,51 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 38,86 Prozent.
Capitol Federal Financial wurde am Markt mit 1,07 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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