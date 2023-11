NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Capitol Federal Financial eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Capitol Federal Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,85 USD. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,782 Capitol Federal Financial-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Capitol Federal Financial-Aktien wären am 14.11.2023 42,26 USD wert, da der Schlussstand 5,43 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 57,74 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Capitol Federal Financial betrug jüngst 688,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at