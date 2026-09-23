NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Capitol Federal Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Capitol Federal Financial-Aktien verlieren können.

Am 23.09.2016 wurde die Capitol Federal Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,23 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 702,741 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 205,20 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 37,95 Prozent.

Capitol Federal Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at