NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 10 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Capitol Federal Financial-Investment verlieren können.

Am 06.05.2016 wurde die Capitol Federal Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,23 USD. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,559 Capitol Federal Financial-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Capitol Federal Financial-Papiere wären am 05.05.2026 58,81 USD wert, da der Schlussstand 7,78 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,19 Prozent verringert.

Capitol Federal Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 998,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at