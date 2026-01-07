Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Frühe Anlage
|
07.01.2026 16:04:58
NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Capitol Federal Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,24 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 75,529 Capitol Federal Financial-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.01.2026 506,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,71 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 49,32 Prozent eingebüßt.
Capitol Federal Financial war somit zuletzt am Markt 887,03 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!