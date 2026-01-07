NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Capitol Federal Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Capitol Federal Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,24 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 75,529 Capitol Federal Financial-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.01.2026 506,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,71 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 49,32 Prozent eingebüßt.

Capitol Federal Financial war somit zuletzt am Markt 887,03 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at