Cathay General Bancorp Aktie

Cathay General Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Auszahlung 20.05.2026 16:36:27

NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: Diese Dividende entfällt auf Cathay General Bancorp-Aktionäre

NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: Diese Dividende entfällt auf Cathay General Bancorp-Aktionäre

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Cathay General Bancorp-Anleger.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp am 19.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,36 USD auszuschütten. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. Alles in allem zahlt Cathay General Bancorp 93,80 Mio. USD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung von Cathay General Bancorp hat sich somit im Vorjahresvergleich um 4,26 Prozent verringert.

Veränderung der Cathay General Bancorp-Dividendenrendite

Die Cathay General Bancorp-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 56,02 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Cathay General Bancorp-Titel eine Dividendenrendite von 2,81 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 2,86 Prozent.

Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Cathay General Bancorp-Aktienkurs via NASDAQ 35,58 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 71,88 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Cathay General Bancorp

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,52 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,72 Prozent absenken.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Cathay General Bancorp

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Cathay General Bancorp steht aktuell bei 3,802 Mrd. USD. Das Cathay General Bancorp-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 10,66. 2025 setzte Cathay General Bancorp 1,376 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 4,54 USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com,Travis Wolfe / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cathay General Bancorp

mehr Nachrichten
NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: Diese Dividende entfällt auf Cathay General Bancorp-Aktionäre

Auszahlung Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Cathay General Bancorp-Anleger.

18.05.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
11.05.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
04.05.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
27.04.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cathay General Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
20.04.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
13.04.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
06.04.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cathay General Bancorp von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
30.03.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cathay General Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)

Analysen zu Cathay General Bancorp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cathay General Bancorp 57,20 2,11% Cathay General Bancorp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:55 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Chinas Börsen kaum verändert - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt gibt am Donnerstag nach. Der deutsche Leitindex zeigt sich kaum verändert. Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen