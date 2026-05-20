NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: Diese Dividende entfällt auf Cathay General Bancorp-Aktionäre

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp am 19.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,36 USD auszuschütten. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. Alles in allem zahlt Cathay General Bancorp 93,80 Mio. USD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung von Cathay General Bancorp hat sich somit im Vorjahresvergleich um 4,26 Prozent verringert.

Veränderung der Cathay General Bancorp-Dividendenrendite

Die Cathay General Bancorp-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 56,02 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Cathay General Bancorp-Titel eine Dividendenrendite von 2,81 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 2,86 Prozent.

Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Cathay General Bancorp-Aktienkurs via NASDAQ 35,58 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 71,88 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Cathay General Bancorp

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,52 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,72 Prozent absenken.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Cathay General Bancorp

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Cathay General Bancorp steht aktuell bei 3,802 Mrd. USD. Das Cathay General Bancorp-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 10,66. 2025 setzte Cathay General Bancorp 1,376 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 4,54 USD.

Redaktion finanzen.at