NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Cathay General Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Cathay General Bancorp-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Cathay General Bancorp-Anteile bei 26,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Cathay General Bancorp-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,216 Cathay General Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 51,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 904,73 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 90,47 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Cathay General Bancorp einen Börsenwert von 3,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at