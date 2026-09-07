Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Lohnende Cathay General Bancorp-Anlage?
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Cathay General Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cathay General Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 40,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 246,488 Cathay General Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cathay General Bancorp-Papiers auf 62,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 452,30 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 54,52 Prozent vermehrt.
Am Markt war Cathay General Bancorp jüngst 4,19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Cathay General Bancorp
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