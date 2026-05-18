NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Cathay General Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Cathay General Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Cathay General Bancorp-Papier an diesem Tag bei 41,98 USD. Bei einem Cathay General Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,821 Cathay General Bancorp-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 324,68 USD, da sich der Wert einer Cathay General Bancorp-Aktie am 15.05.2026 auf 55,61 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 32,47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cathay General Bancorp belief sich zuletzt auf 3,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at