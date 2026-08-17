Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Cathay General Bancorp-Anlage im Blick
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Cathay General Bancorp-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Cathay General Bancorp-Papier bei 30,81 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 324,570 Cathay General Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 074,33 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 110,74 Prozent.
Der Cathay General Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 4,33 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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