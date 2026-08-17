Cathay General Bancorp Aktie

Cathay General Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

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Cathay General Bancorp-Anlage im Blick 17.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cathay General Bancorp gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Cathay General Bancorp-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Cathay General Bancorp-Papier bei 30,81 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 324,570 Cathay General Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 074,33 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 110,74 Prozent.

Der Cathay General Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 4,33 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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