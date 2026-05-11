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Cathay General Bancorp Aktie

Cathay General Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

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Lohnende Cathay General Bancorp-Investition? 11.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cathay General Bancorp-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cathay General Bancorp-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,04 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 3,566 Cathay General Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2026 auf 57,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 204,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 104,89 Prozent vermehrt.

Cathay General Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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